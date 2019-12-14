  • السبت ١٦ ربیع الثانی ١٤٤١
  • السبت , ديسمبر 14, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270584 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 19:53 الاقسام: عربيات  
ملك البحرين يستقبل بالمنامة الحاخام الإسرائيلي موشيه عمار

ملك البحرين يستقبل بالمنامة الحاخام الإسرائيلي موشيه عمار

التقى الحاخام الأكبر لكيان الاحتلال الإسرائيلي سابقاً، شلومو عمار، ملك البحرين حمد بن عيسى، في المنامة، مساء الاثنين، وفق القناة "12" الإسرائيلية، وذلك ضمن التطبيع المستمر بين البلدين.

وأفادت القناة بأن "عمار" شارك في مؤتمر لرجال الدين بالعاصمة البحرينية بحضور رجال دين من دول؛ بينها الكويت ولبنان ومصر والأردن.

وأوضحت أنه التقى شخصيات دينية من دول عربية وأخرى غير عربية في منطقة الشرق الأوسط.

وزعم الحاخام خلال المؤتمر: إن "شعوب الشرق الأوسط تريد السلام مع "إسرائيل"، وعلى القيادة أن تعزز ذلك دون خوف".

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الإسرائيليين من زيارة البحرين والعكس، ودعا قادة الشرق الأوسط إلى الدفع نحو السلام مع دولة الاحتلال.

بدوره قال ملك البحرين في المؤتمر: إن "بركة السلام من القدس ستؤدي إلى علاقات قوية مع" إسرائيل""، بحسب القناة الإسرائيلية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: المنامة ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/2288 sec