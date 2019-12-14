التقى الحاخام الأكبر لكيان الاحتلال الإسرائيلي سابقاً، شلومو عمار، ملك البحرين حمد بن عيسى، في المنامة، مساء الاثنين، وفق القناة "12" الإسرائيلية، وذلك ضمن التطبيع المستمر بين البلدين.

وأفادت القناة بأن "عمار" شارك في مؤتمر لرجال الدين بالعاصمة البحرينية بحضور رجال دين من دول؛ بينها الكويت ولبنان ومصر والأردن.

وأوضحت أنه التقى شخصيات دينية من دول عربية وأخرى غير عربية في منطقة الشرق الأوسط.

وزعم الحاخام خلال المؤتمر: إن "شعوب الشرق الأوسط تريد السلام مع "إسرائيل"، وعلى القيادة أن تعزز ذلك دون خوف".

وأعرب عن أمله في أن يتمكن الإسرائيليين من زيارة البحرين والعكس، ودعا قادة الشرق الأوسط إلى الدفع نحو السلام مع دولة الاحتلال.

بدوره قال ملك البحرين في المؤتمر: إن "بركة السلام من القدس ستؤدي إلى علاقات قوية مع" إسرائيل""، بحسب القناة الإسرائيلية.