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رقم الخبر: 270581 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 17:45 الاقسام: محليات  
النظام السعودي يستشعر بخطر بنيوي من ايران باعتباره يمثل الغرب
باحث في الشؤون الاقليمية:

النظام السعودي يستشعر بخطر بنيوي من ايران باعتباره يمثل الغرب

أكد وفيق ابراهيم الباحث في الشؤون الاقليمية في حوار مباشر مع قناة العالم تعليقه على بيان قمة دول مجلس التعاون في الرياض "ان النظام السعودي هو من اسس للارهاب في سورية والعراق".

وحول الكلمة التي افتتح فيها الملك السعودي قمة الرياض بالتهجم على الجمهورية الاسلامية الايرانية وفيما اذا كان ذلك يخدم الامن والاستقرار في المنطقة أكد وفيق ابراهيم ان كلمة الملك السعودي في هذه القمة لا تهدف لا الى احلال الامن ولا للاستقرار بل ان هذه القمة جزء من المشروع الامريكي في المنطقة لانشاء حلف خليجي امريكي اسرائيلي معاد لايران ولسوريا وللعراق ولحزب الله في لبنان وان هذا الان بات واضحا، ونقول لهم فليعطوننا دليلا اعتدت فيه ايران خلال التاريخ على اي دولة عربية منذ تاريخ الفتوحات الاسلامية حتى الان، وبالتالي هم ليس لديهم اي اجابة كونهم يكذبون "

وقال وفيق ابراهيم ان: "قمة مجلس التعاون جزء من المشروع الاميركي لتشكيل تحالف ضد ايران وان قمة مجلس التعاون تهدف الى عدم معاداة اميركا".

واكد ان "قمم مجلس التعاون المتتابعة ترمي الى تشكيل احلاف مع "اسرائيل"وان النظام السعودي باعتباره يمثل الغرب يستشعر بخطر بنيوي من ايران وهو من اسسس للارهاب في سورية والعراق".

واشار ابراهيم الى ان "السعودية تمثل قمة الغلو في العداء لإيران، وهي اكثر دولة متطرفة في المنطقة بسبب علاقاتها المشبوهة مع الغرب".

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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