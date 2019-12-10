أفادت أحدث الإحصائيات المحلية بأن حجم إنتاج المنتجات البتروكيماوية وصل إلى 31 مليون طن وقيمة صادراتها إلى 8ر17 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية، مما يدل على إرتفاع الإنتاج والتصدير في هذا القطاع 5ر1 مرة منذ عام 2013.

وقال نائب وزير النفط بهزاد محمدي: ان القدرة الإستيعابية لصناعة البتروكيماويات تصل حالياً إلى 66 مليون طن ونحاول مضاعفتها ليصل حجم الإنتاج إلى 133 مليون طن وقيمتها إلى 37 مليار دولار بعد افتتاح 53 مشروعاً بتروكيماوياً بحلول عام 2025.

وفي السياق، أعلن مدير شركة آبادانا خليج فارس للبتروكيماويات، إن الطاقة الإنتاجية الحالية للميثانول في البلاد تبلغ 8 ملايين و300 ألف طن سنوياً، وان الشركة ستعمل على رفع طاقتها الإنتاجية من الميثانول بمقدار 6ر1 مليون طن حتى عام 2021.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، ان جليل قسامي أعلن خلال مؤتمر صحفي، ان شركة الخليج الفارسي للبتروكيماويات القابضة استثمرت في بناء مصنع جديد للميثانول لزيادة طاقة إنتاج الميثان لتحسين قيمته. وأضاف: مع تحويل غاز الميثان إلى الميثانول، سنرى قيمة مضافة كبيرة جداً، بالإضافة إلى القيمة المضافة لركيزة الميثانول التي تبلغ 20 ضعف قيمة هذا المنتج البتروكيماوي.

وتابع قسامي بالقول: إن الطاقة الإنتاجية الحالية للميثانول في البلاد تبلغ 8 ملايين و300 ألف طن سنوياً، وان الشركة ستعمل على رفع طاقتها الإنتاجية من الميثانول بمقدار 6ر1 مليون طن حتى عام 2021، مشيراً الى أن 300 ألف طن من حجم الإنتاج يستهلك داخلياً و8 ملايين طن من الميثانول يصدر الى الخارج.

وحول تطور وحدة إنتاج غاز الميثانول، قال قسامي: في الوقت الحالي، بلغ إجمالي التقدم المادي للوحدة 47ر% بإستثمار إجمالي قدره 462 مليون يورو، والذي تم طلب شراء بمبلغ 250 مليون يورو من الميثانول حتى الآن، وتم إستكمال العديد من عمليات الشراء هذه. وأكد ان الميثانول المنتج من قبل الشركة نقياً بنسبة 99ر99% ويعتبر من أفضل المنتجات جودة في العالم.