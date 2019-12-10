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رقم الخبر: 270576 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 17:31 الاقسام: اقتصاد  
مسؤول يعلن معالجة المشاكل التجارية بين طهران وبكين
خلال الملتقى التجاري الإيراني-الصيني

مسؤول يعلن معالجة المشاكل التجارية بين طهران وبكين

أعلن رئيس الغرفة الايرانية-الصينية المشتركة عن معالجة بعض المشاكل التجارية البينية في غضون الشهور الماضية.

وأوضح مجيد رضا حريري، في الملتقى التجاري الايراني-الصيني الثلاثاء في طهران، بأن سياسية الحكومة الصينية تتمثل بتسهيل الواردات، وان الذين يتعاملون تجارياً مع بكين يلمسون حلحلة لبعض المشاكل وتسهيل العلاقات التجارية. واستدرك: ان العلاقات المصرفية في ظل الحظر المفروض ليست جيدة تماماً، غير أنها مناسبة في هذه الظروف.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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