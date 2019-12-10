|رقم الخبر: 270576
|تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019
|الوقت: 17:31
|الاقسام: اقتصاد
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خلال الملتقى التجاري الإيراني-الصيني
مسؤول يعلن معالجة المشاكل التجارية بين طهران وبكين
أعلن رئيس الغرفة الايرانية-الصينية المشتركة عن معالجة بعض المشاكل التجارية البينية في غضون الشهور الماضية.
وأوضح مجيد رضا حريري، في الملتقى التجاري الايراني-الصيني الثلاثاء في طهران، بأن سياسية الحكومة الصينية تتمثل بتسهيل الواردات، وان الذين يتعاملون تجارياً مع بكين يلمسون حلحلة لبعض المشاكل وتسهيل العلاقات التجارية. واستدرك: ان العلاقات المصرفية في ظل الحظر المفروض ليست جيدة تماماً، غير أنها مناسبة في هذه الظروف.
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