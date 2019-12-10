وأوضح مجيد رضا حريري، في الملتقى التجاري الايراني-الصيني الثلاثاء في طهران، بأن سياسية الحكومة الصينية تتمثل بتسهيل الواردات، وان الذين يتعاملون تجارياً مع بكين يلمسون حلحلة لبعض المشاكل وتسهيل العلاقات التجارية. واستدرك: ان العلاقات المصرفية في ظل الحظر المفروض ليست جيدة تماماً، غير أنها مناسبة في هذه الظروف.