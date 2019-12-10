بحث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الثلاثاء، مع أعضاء من لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، بشأن آخر التطورات في السياسة الخارجية والاتفاق النووي والاوضاع الاقليمية.

واستقبل محمد جواد ظريف، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي وعددا من اعضاء اللجنة، وبحث معهم بشأن آخر التطورات في السياسة الخارجية والاتفاق النووي والاوضاع الاقليمية.

وخلال هذا اللقاء الودي، بحث ظريف وأعضاء لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية، بشأن آخر التطورات في السياسة الخارجية الايرانية وخاصة التطورات المرتبطة بتنفيذ الاتفاق النووي، والتطورات الاقليمية، والعلاقات مع دول الجوار وسائل القضايا الخارجية والدولية الراهنة.

وحضر اللقاء، مجتبي ذوالنوري رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي، وعدد من الاعضاء، وكذلك حسين جابري انصاري مساعد وزير الخارجية في شؤون البرلمان وغلام حسين دهقاني مساعد وزير الخارجية في الشؤون القانونية والدولية.