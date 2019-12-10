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رقم الخبر: 270574 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: عربيات  
وفد أممي يزور البنك المركزي اليمني بالحديدة

وفد أممي يزور البنك المركزي اليمني بالحديدة

زار وفد من مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن ضم مديرة مكتب المبعوث نيكولا ديفيز ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي نتاشا فاندراين فرع البنك المركزي اليمني بالحديدة غربي البلاد.
وتأتي الزيارة بناء على التنسيق والمتابعة من قبل اللجنة الاقتصادية العليا مع مكتب المبعوث لتنفيذ اتفاق الحديدة فيما يتعلق بتوريد إيرادات موانئ الحديدة إلى فرع البنك بالحديدة مقابل دفع رواتب كل موظفي الدولة.
كما أن الزيارة تأتي استجابة لدعوة اللجنة الاقتصادية العليا التي طالبت في أكثر من بيان ومناسبة بدور إشرافي ورقابي للأمم المتحدة للتأكد من مدى التزام حكومة الإنقاذ بالمبادرة التي اطلقها المجلس السياسي الأعلى بتنفيذ اتفاق السويد من طرف واحد فيما يخص إيرادات الموانئ ودفع مرتبات الموظفين، حيث تم تنفيذ المبادرة من قبل حكومة الإنقاذ بفتح الحساب الخاص بمبادرة المرتبات وتم توريد الإيرادات إلى الحساب.
بدورها عبرت نيكولا عن سعادتها بالتقدم الحاصل في تنفيذ اتفاق الحديدة .. مشيرة إلى أن زيارتها للبنك المركزي في الحديدة يهدف إلى دفع الأطراف نحو تنفيذ اتفاق الحديدة.
وأشادت بتعاون البنك والمعنيين في تسهيل هذه الزيارة التي مكنتها من الاطلاع على الجوانب الفنية وآلية العمل.
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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