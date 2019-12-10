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رقم الخبر: 270572 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 17:20 الاقسام: محليات  
الخارجية توصي الإیرانیین بعدم السفر الى فرنسا

الخارجية توصي الإیرانیین بعدم السفر الى فرنسا

اوصت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الرعايا الإيرانيين بعدم السفر الى فرنسا بسبب الاضراب العام فيها.

وجاء في بيان الخارجية الايرانية " نظرا للاحتجاجات الشعبية المستمرة في جمهورية فرنسا خلال العام الاخير وكذلك الاضراب العام في مختلف المدن الفرنسية خلال اليومين الفائتين والتي ادت الى اعمال عنف وخاصة في مدينة باريس،نوصي المسافرين والسياح الايرانيين ولحفظ سلامتهم تأجيل سفرهم الى فرنسا لوقت لاحق".

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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