اوصت وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية الرعايا الإيرانيين بعدم السفر الى فرنسا بسبب الاضراب العام فيها.

وجاء في بيان الخارجية الايرانية " نظرا للاحتجاجات الشعبية المستمرة في جمهورية فرنسا خلال العام الاخير وكذلك الاضراب العام في مختلف المدن الفرنسية خلال اليومين الفائتين والتي ادت الى اعمال عنف وخاصة في مدينة باريس،نوصي المسافرين والسياح الايرانيين ولحفظ سلامتهم تأجيل سفرهم الى فرنسا لوقت لاحق".