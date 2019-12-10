تحتفل البشرية في العاشر من ديسمبر من كل عام بالإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي تم اطلاقة عام 1948.

جاء الاعلان نتاجا للصرعات بين الدول الاستعمارية وعلى اثر حربين عالميتين دفعت البشرية ثمنا كبيرا بسببهما حيث الخسائر البشرية وبالبنية التحتية والمؤسساتية الامر الذي دفع الاطراف الفاعلة على المستوى الدولي الى اقرار هذا الاعلان والذي شكل اساسا لمنظمة للأمم المتحدة ومرتكزا لتنظيم العلاقات الدولية واسسا لضمان حقوق الانسان سواء على مستوى الافراد او الشعوب بما يشمل الابعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية كذلك ضمان الحق في تقرير المصير، علما بان الكرامة الانسانية والمساواة وعدم التميز شكل الاساس لهذا الاعلان.

بالوقت الذي تحيي به البشرية هذا اليوم فإننا نشهد تراجعا في تطبيق منظومة حقوق الانسان بالعالم عبر سياسة الرئيس الامريكي ترامب، والمبنية على اشعال الحروب وخلق التوترات والتدخل في شؤون البلدان الداخلية وعدم مراعاة مصالح الدول والشعوب وزيادة وتيرة التسلح ودعم المجموعات المتطرفة والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني عبر التماهي الكامل مع سياسة اليمين المتطرف في اسرائيل.

يأتي الاعلان بهذا العام وتزداد الانتهاكات الاحتلالية بحق شعبنا عبر الامعان في سياسة مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات وتهويد القدس واقامة منظومة من المعازل والبانتوستانات وحصار قطاع غزة والعدوان عليه.

تستقوي حكومة الاحتلال بموقف الادارة الامريكية برئاسة ترامب والذي قام بنقل السفارة الامريكية الى القدس والاعتراف بها عاصمة لدولة الاحتلال واغلاق مكتب "م.ت.ف" في واشنطن وتجفيف منابع "الاونروا" والمطالبة بإعادة تعريف اللاجئ ووقف المساعدات للشعب الفلسطيني بما في ذلك مستشفيات القدس.

تدفع الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة لمبادئ حقوق الانسان المتابع للتساؤل عن اسباب صمت العالم عن هذه الانتهاكات المنهجية المنظمة والتي قد تصل الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.

واضح ان تلاقي مصالح القوى الاستعمارية الرأسمالية مع دولة الاحتلال في اطار العلاقة العضوية بينهما على حساب الشعوب والموارد والثروات الفلسطينية والعربية يعتبر السبب الرئيس وراء هذا الصمت والذي يصل من بعض البلدان حد التواطؤ.

يشار هنا الى مئات القرارات الدولية المؤيدة لحقوق شعبنا والتي صدرت عن هيئات الامم المتحدة دون ان يطبق منها قرارا واحدا.

ان الحالة الواردة أعلاه يجب ان تدفع الى الانتباه الى اهمية الربط بين منظومة حقوق الانسان من جهة، واهمية تعديل موازين القوى بما يساهم باستثمارها لصالح حقوق شعبنا حيث ان الاستناد لها فقط دون استخدام اوراق القوة لشعبنا لا يساهم بترجمتها ويبقيها في دائرة التمني.

وبالوقت الذي يعاني شعبنا من بطش وعدوان وانتهاكات الاحتلال اصبح، وبسبب تداعيات الانقسام، يتعرض لانتهاكات من ابناء جلدته بسبب تقليص الحيز الديمقراطي ومساحة الحريات بما لا يساهم بإعطاء نموذج ايجابي من الحكم الرشيد الامر الذي يجب ان يدفع الجميع لترجمة التفاهمات حول الانتخابات لتنتقل من حيز النقاش الى التنفيذ ولتصبح رافعة للوحدة الوطنية.

لقد بات مطلوبا العمل الجاد لإنهاء الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي على قاعدة ديمقراطية وتشاركية.

كما بات من الضروري العمل بجدية على تعرية المواقف الاحتلالية واستخدام الوسائل الكفاحية الشعبية بما في ذلك حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الاحتلال بوصفها تضرب بعرض الحائط القانون الدولي وتمارس الاحتلال والاستيطان والتمييز العنصري وكذلك الوسائل القانونية والدبلوماسية لفضح الاحتلال وتعرية ممارساته على المستوى الدولي وحث العالم للانتصار الى قيم الحرية والعدالة وحقوق الانسان بدلا من شريعة الغاب.