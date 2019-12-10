|رقم الخبر: 270565
|تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019
|الوقت: 15:24
|الاقسام: رياضة
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التي تستضيفها جمهورية اذربيجان ..
الايراني "محمد زاده" يتقلد ذهبية بطولة العالم في الفنون القتالية "البودو"
تقلد اللاعب الايراني "اكام محمدزادة" ذهبية بطولة العالم للفنون القتالية "البودو" التي تستضيفها مدينة باكو عاصمة جمهورية اذربيجان.
وتقام بطولة العالم للبودو في مدينة باكو بمشاركة 1500 لاعب من جميع انحاء العالم وفي جميع الصنوف القتالية.
واستطاع اللاعب الايراني "اكام محمدزادة" الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 81 كغم بعد فوزه على جميع منافسية.
يذكر ان المنتخب الإيراني توج ببطولة اورآسيا للفنون القتالية "البودو" التي اقيمت في ايران (اب/ اغسطس من العام الحالي) بنسختها الأولى بعد فوزه بـ 30 ميدالية ملونة.
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