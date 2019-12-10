وتقام بطولة العالم للبودو في مدينة باكو بمشاركة 1500 لاعب من جميع انحاء العالم وفي جميع الصنوف القتالية.

واستطاع اللاعب الايراني "اكام محمدزادة" الفوز بالميدالية الذهبية في وزن 81 كغم بعد فوزه على جميع منافسية.

يذكر ان المنتخب الإيراني توج ببطولة اورآسيا للفنون القتالية "البودو" التي اقيمت في ايران (اب/ اغسطس من العام الحالي) بنسختها الأولى بعد فوزه بـ 30 ميدالية ملونة.