تبوأ المنتخب الوطني الايراني لكرة الهدف مركز الوصافة في بطولة العالم التي جرت في الیابان.

على رغم ذلك لم يتأهل للاولمبياد ..

وانهزم منتخب إيران أمام منتخب الصين هزيمة ثقيلة (10 – صفر)، وفشل في التأهل إلى أولمبياد طوكيو.

يشار إلى أن الفريق المتوج بالبطولة سيتأهل لدورة الالعاب البارا اولمبية طوكيو 2020.

وكان المنتخب الإيراني لكرة الهدف قد هزم كل من منتخب تايلندا وكوريا الجنوبية ،واستراليا،واندونيسيا، واليابان.

كرة الهدف( Goalball) هي رياضة جماعية تم ابتكارها من قبل النمساوي هانز لورينزن من أجل المكفوفين، يتنافس فيها الفريقان يتألف كل منهما من 3 مكفوفين، يتبارزون على إدخال كرة بداخلها جرس في شباك الفريق الآخر، وهي حالياً رياضة في الألعاب البارا اولمبية.