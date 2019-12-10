سحبت ظهر الثلاثاء قرعة كأس الاندية الآسيوية ابطال الدوري، وجاءت القرعة جيدة نوعاً ما لقطبي العاصمة الايرانية طهران (استقلال وبرسبوليس) بينما أوقعت القرعة الفريق الاصفهاني (سباهان) في مجموعة الموت.

وطبق لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فسيخوض فريقين من ايران مرحلة الـ(بلي أوف) وهما استقلال وشهرخودرو، فيما سيلعب فريقا برسبوليس وسباهان اصفهان دوري المجموعات بشكل مستقيم.

وستكون هذه البطولة لهذا العام لآخر مرة تتكون من 32 فريقاً، حيث انها سيشارك فيها اعتباراً من العام القادم 40 فريقاً آسيوياً، وسيكون بطل هذه الدورة متأهلاً للعام القادم بشكل مستقيم ولا يحتاج لأن يتأهل من دوريه الداخلي.

هذا وسيقابل فريق استقلال في مرحلة الـ(بلي اوف) الفائز من مباراة الفيصلي الاردني والكويت الكويتي في طهران وعلى ملعب آزادي، وفي حالة فوزه سيذهب الى قطر لمواجهة فريق الريان القطري هناك، حيث يتأهل الفائز منهما الى دور المجموعات.

اما فريق شهرخودرو فأنه سيقابل اولاً الفائز من مباراة جناي الهندي والرفاعي البحريني في مشهد، وفي حالة تأهله سيتوجه الى قطر لمواجهة فريق السيلية القطري.

هذا وجاءت القرعة لفرق غرب آسيا كالتالي:

المجموعة الاولى: (الوحدة الاماراتي – الشرطة العراقي – الفائز من مباريات الـبلي أوف "استقلال الطاجيكي أو لوكوموتيف الاوزبكي أو الاهلي السعودي" – الفائز من لقاءات المواجهة مع استقلال الايراني).

المجموعة الثانية: (الهلال السعودي – الشباب الاماراتي – باختاكور الاوزبكي – الفائز من لقاءات المواجهة مع شهرخودرو الايراني).

المجموعة الثالثة: (الدحيل القطري – برسبوليس – التعاون السعودي – الشارجة الاماراتي).

المجموعة الرابعة: (سباهان – السد القطري – النصر السعودي – الفائز من البلي اوف (العين الاماراتي أو الزوراء العراقي أو بنيادكار الاوزبكي).