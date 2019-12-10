قال المنظمون، إن سباق جائزة روسيا الكبرى ببطولة العالم فورمولا 1 للسيارات في سوتشي، لن يتأثر بقرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) بخصوص حرمان البلاد من المشاركة في أي أحداث رياضية كبرى لمدة 4 سنوات.

وتتضمن العقوبة، حرمان روسيا أيضا من استضافة أي حدث رياضي كبير لمدة 4 سنوات وجاءت نتيجة التلاعب في نتائج اختبارات المنشطات.

ويعد الاتحاد الدولي للسيارات، المسؤول عن فورمولا 1، من الجهات المعترف بها من اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال المنظمون في بيان (تم توقيع عقد إقامة سباق روسيا كجولة في بطولة العالم في 2010، وقبل فترة طويلة من وقوع الأحداث التي تحقق فيها الوادا ويستمر التعاقد حتى 2025).

وأضاف المنظمون أن سباق العام المقبل دخل بالفعل جدول سباقات 2020، وأكدوا أنَّه سيكون (من المستحيل من الناحيتين القانونية والفنية) تغيير مكان السباق.

وتابع البيان (نحن نثق أن سباق جائزة روسيا الكبرى في فورمولا 1 سيقام في 2020 وفي السنوات التالية ونحن ندعو الجميع للحضور إلى سوتشي وتعد مبيعات التذاكر مستمرة).

ويقام سباق روسيا في سوتشي بشكل منتظم منذ 2014 بينما اندلعت فضيحة المنشطات في البلاد في العام التالي بعدما وجدت الوادا أدلة على وجود نظام ممنهج برعاية الدولة لتعاطي المتسابقين للمنشطات.