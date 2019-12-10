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رقم الخبر: 270560 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 15:39 الاقسام: عربيات  
اليمن.. إسقاط طائرة تجسس للعدوان قبالة نجران

اليمن.. إسقاط طائرة تجسس للعدوان قبالة نجران

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي قبالة نجران.
وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" بإسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في أجواء منطقة الكسارة قبالة نجران.
وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، السبت، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي شرق جبل العلم في جيزان بسلاح مناسب.
تجدر الإشارة إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت في 5 ديسمبر الجاري طائرة تجسسية لقوى العدوان كانت تنفذ مهام عدائية شرق جحفان بجيزان، كما أسقطت، في الرابع من ديسمبر طائرتين تجسسيتين تابعتين لدول العدوان قبالة جيزان وفي مديرية باقم قبالة عسير. وذلك بسلاح مناسب أثناء قيامهما بأعمال عدائية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
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