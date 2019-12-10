أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الثلاثاء، طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي قبالة نجران.

وأفاد مصدر عسكري لـ"المسيرة نت" بإسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان في أجواء منطقة الكسارة قبالة نجران.

وأسقطت الدفاعات الجوية اليمنية، السبت، طائرة تجسسية تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي شرق جبل العلم في جيزان بسلاح مناسب.

تجدر الإشارة إلى أن الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت في 5 ديسمبر الجاري طائرة تجسسية لقوى العدوان كانت تنفذ مهام عدائية شرق جحفان بجيزان، كما أسقطت، في الرابع من ديسمبر طائرتين تجسسيتين تابعتين لدول العدوان قبالة جيزان وفي مديرية باقم قبالة عسير. وذلك بسلاح مناسب أثناء قيامهما بأعمال عدائية.