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رقم الخبر: 270559 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 14:42 الاقسام: رياضة  
أندريسكو تحصد جائزة أفضل رياضية في كندا

أندريسكو تحصد جائزة أفضل رياضية في كندا

نالت بيانكا أندريسكو جائزة أفضل رياضية في كندا عن العام الجاري، بعدما قدمت موسما رائعا وأحرزت لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في مفاجأة كبيرة.

ولم تكن أندريسكو تحظى بشهرة كبيرة في كندا منذ عام واحد لكنها تألقت خلال الموسم الجاري وتفوقت على المخضرمة سيرينا ويليامز في نهائي بطولة أمريكا ووصلت إلى المركز الرابع في التصنيف العالمي.

وقالت أندريسكو البالغ عمرها 19 عاما في بيان للاتحاد الكندي للتنس (أشعر بامتنان كبير بسبب هذه الجائزة. لم أكن أتوقعها وهو أمر لا يصدق أن أكون أول لاعبة تنس تنالها).

وأضافت اللاعبة الشابة (لم يكن بوسعي تحقيق أي نجاح هذا العام دون دعم كندا بأكملها).

وكانت أندريسكو تحتل المركز 178 في نهاية 2018 لكنها أنهت الموسم الجاري في المركز الخامس عالميا.

وجذبت أندريسكو الأضواء منذ بداية العام عندما فازت على كارولين وزنياكي، المصنفة الأولى عالميا سابقا، وفينوس ويليامز في طريقها نحو الوصول إلى نهائي بطولة أوكلاند.

وكانت أندريسكو تتنافس على نيل الجائزة مع العداء أندريه دي جراسي ولاعب الجولف بروك هندرسون وحارس مرمى هوكي الجليد جوردان بينينجتون ولاعب البيسبول ميكا سوروكا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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