سجل المتألق بول جورج سبع رميات ثلاثية لينهي المباراة برصيد 36 نقطة ويقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز 110 - 99 على فريقه السابق إنديانا بيسرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين يوم الإثنين.

وتعرض جورج لصيحات استهجان من المشجعين في ثالث مبارياته في ضيافة فريقه السابق بعدما طالب بالرحيل عن إنديانا الذي قضى بين صفوفه أول سبعة مواسم في الدوري الأمريكي.

وانتقل جورج إلى أوكلاهوما سيتي ثاندر في صفقة تبادلية في يوليو / تموز 2017 قبل أن ينضم إلى كليبرز قبل انطلاق الموسم الجاري.

وساهم مونتريزل هاريل في انتصار كليبرز أيضا بعدما سجل 26 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة بينما لم يتأثر الفريق بغياب لاعبه البارز كواي ليونارد بسبب معاناته من إصابة في ركبته اليسرى.

وأضاف إيفيتسا زوباتس 13 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة مع لوس أنجلوس الذي حقق فوزه 11 في آخر 13 مباراة.

وأحرز مالكولم بروجدون لاعب إنديانا 20 نقطة، في أفضل حصيلة لفريقه في المباراة، بعد غيابه مباراة واحدة بسبب إصابة في اليد.

هذا وكانت نتيجة المباراتين الاخريتين كالاتي:

باكس 110 – اورلاندو ماجيك 101

سيلتيكس 110 – كافاليرز 88