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رقم الخبر: 270557 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 14:42 الاقسام: رياضة  
مجموعات متوازنة بقرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2020

مجموعات متوازنة بقرعة كأس الاتحاد الآسيوي 2020

سحبت صباح يوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي 2020

وجاءت القرعة كما يلي:

منطقة الغرب

حل العهد بطل النسخة الأخيرة من البطولة في المجموعة الأولى إلى جانب المنامة البحريني والجيش السوري والفائز من مباراة صور العماني وهلال القدس الفلسطيني.

وضمت المجموعة الثانية كل من الفيصلي أو الوحدات من الأردن والأنصار اللبناني والكويت أو السالمية من الكويت والوثبة السوري.

بينما ضمت المجموعة الثالثة الرفاع البحريني والجزيرة الأردني وظفار العماني والقادسية الكويتي.

منطقة الشرق

المجموعة الرابعة ضمت الاستقلال أو إف سي ريجار من طاجيكستان والتن أسير من تركمانستان، ودوردوي القيرغيزي والفائز من إحدى الفرق الطاجيكية والتركمانية والقيرغيزية.

أما المجموعة الخامسة فضمت شيناي سيتي أو إف سي جوا الهندي وتي سي سبورت المالديفي وباشوندارا البنغالي والفائز من 4 فرق شرق آسيوية.

بينما ضمت المجموعة السادسة هوشي مين سيتي الفيتنامي وهوجان السنغافوري ولاو تويوتا من لاوس والفائز من مباراة تأهيلية.

وشهدت المجموعة السابعة تواجد فرق كريس نيجوروس الفيليبيني وتان جوان الفيتنامي وبالي يونايتد أو ايدين الهندي وفائز من الدور التأهيلي.

ووقعت فرق تامبينيس أو جايلانغ من سنغافورة وكايا الفيليبيني وشان يونايتد أو اييوادي من ميانمار وفائز من الدور التأهيلي في المجموعة الثامنة.

وأخيرا ضمت المجموعة التاسعة فرق تايبو من هونج كونج وتاتونج من تايوان وموست من ماكاو وفائز من الدور التأهيلي.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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