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رقم الخبر: 270556 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 14:03 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
أمل جديد لمرضى السرطان.. وعلاج يلوح بالأفق

أمل جديد لمرضى السرطان.. وعلاج يلوح بالأفق

أعلنت شركة بريستول مايرزسكويب للأدوية، أن علاجا تجريبيا للسرطان، حصلت عليه ضمن صفقة استحواذها على شركة سلجين مقابل 74 مليار دولار، قد قدم نتائج إيجابية خلال التجارب.

وذكرت بريستول مايرز أنها ستتقدم في نهاية العام الجاري للحصول على موافقة أميركية على العلاج الخاص بأحد أنواع أورام الدم المتقدمة.

والعقار نوع حديث من العلاجات المناعية، حيث يقوم بانتزاع الخلايا المناعية من المريض ويجري عليها بعض التعديلات ليجعلها تتعرف بشكل أفضل على الخلايا السرطانية وتهاجمها ثم يعيدها في المريض مرة أخرى.

وشملت التجربة 3 مستويات من العلاج على 269 مريضا.

ووفقا لبيانات أعلنتها الشركة أمام مؤتمر للجمعية الأميركية لأمراض الدم في أورلاندو، استجاب ما يقرب من ثلاثة أرباع المرضى لهذا العلاج المؤلف من جرعة واحدة، وسجل 53 بالمئة منهم استجابة تامة.

وتعد البيانات انتصارا لبريستول مايرز بعدما لاقت صفقة شراء سلجين مقاومة من بعض المستثمرين، الذين عبروا عن اعتقادهم بأن المبلغ المعلن يزيد على القيمة الفعلية للشركة.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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