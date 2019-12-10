قلة النوم الصحي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب حتى بالنسبة لأولئك الذين يكرسون الوقت بانتظام للتمارين ويمارسون نمط حياة صحي.

وصل علماء في جامعة كولورادو في بورلدر لهذا الاستنتاج بعد إجراء دراسة استمرت سبع سنوات، فحص الخبراء أنماط النوم والبيانات الوراثية والبيانات الطبية لـ 461000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً والذين لم يصابوا أبداً بأزمة قلبية.

وبحسب موقع MedicalXpress، اتضح أن الأشخاص الذين ينامون أقل من ست ساعات في اليوم معرضون لخطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 20 في المائة أكثر من أولئك الذين ينامون من ست إلى تسع ساعات. وفي الوقت نفسه، زاد احتمال تعرض الإصابة بنوبة قلبية الأشخاص الذين قضوا أكثر من تسع ساعات في النوم بنسبة 34 في المائة.

أشار الباحثون إلى أن النوم لمدة ست إلى تسع ساعات يقلل من خطر الإصابة بنوبة قلبية لدى الأشخاص المعرضين وراثياً لأمراض القلب بنسبة 18 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر قلة النوم على الغشاء المخاطي للشرايين أو البطانة، وكذلك تطور الخلايا الالتهابية في نخاع العظم، في حين أن النوم الطويل جداً يمكن أن يسبب التهاباً في الجسم.