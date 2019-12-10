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رقم الخبر: 270554 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 13:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
تحذير.. سوء التغذية قد يصيبك بهذه الأمراض

تحذير.. سوء التغذية قد يصيبك بهذه الأمراض

اكتشف فريق من الباحثين، أضرارا صحية، تنتج عن تناول بعض أنواع المواد الغذائية، والمداومة عليها باستمرار لفترات كبيرة، ورصدوا قائمة بتلك الأطعمة.

وبحسب الباحثين الألمان، فإن بعض المواد الغذائية تدمر أمعاء الإنسان، عند تناولها بانتظام وبصورة دورية، لأنها تلحق ضررا كبيرا بالأغشية المخاطية للمعدة، بحسب موقع «فوكس إن» الألماني، الذي أشار إلى توصية الباحثين بأنه يجب الامتناع عن تناول السكريات البسيطة والمكررة، التي توجد في المعجنات والشوكولاتة والمربى.

وينصح الخبراء بالتقليل من تناول اللحوم المصنعة، وأنه لا يجب تناولها أكثر من مرة واحدة أسبوعيا، وضرورة الامتناع عن تناول المايونيز والسمن النباتي الصناعي.

ويؤدي خضوع الجسم لنظام غذائي، غير صحيح، خلال فترة زمنية طويلة، إلى الإصابة بأمراض مختلفة مثل التهاب الأمعاء المزمن وسرطان القولون والمستقيم وتليف الكبد، وأعراض أخرى، بينما تشير أبحاث سابقة إلى أن تناول مواد غذائية غنية بمضادات الأكسدة تساعد على إطالة العمر.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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