تحطم طائرة نقل عسكرية تشيلية على متنها 38 شخصا

أعلنت القوات الجوية التشيلية، عن تحطم طائرة نقل عسكرية عندما كانت في طريقها إلى القارة القطبية الجنوبية وعلى متنها 38 شخصا، بعد فقدان الاتصال بها بساعات.

وقالت في بيان لها اليوم الثلاثاء: "نعد أن طائرة Hercules C130 قد تحطمت بعد مرور 7 ساعات على فقدان الاتصال بها".

وفي وقت سابق لم يستبعد الجنرال في سلاح الجو التشيلي إدواردو موسكيرا، أن تكون الطائرة قد تمكنت من الهبوط على الماء.

وكانت القوات الجوية قد أعلنت أن طائرة من نوع Hercules C130، كان على منتها 38 شخصا، منهم 17 من أفراد الطاقم و21 راكبا، أقلعت حوالي الساعة الخامسة مساء الاثنين بالتوقيت المحلي (الثامنة بتوقيت غرينتش) من مدينة بونتا أريناس الجنوبية، وفقد الاتصال بها بعد حوالي ساعة من التحليق.

تم بعد ذلك إعلان حالة التأهب، وبدأت قوات سلاح الجو وفرق البحث والإنقاذ عملية بحث عن الطائرة، التي اختفت أثناء تنفيذها مهام دعم لوجستية، لصيانة منشآت القاعدة القطبية الجنوبية التشيلية.