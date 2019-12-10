اكتشف علماء إيطاليون أن للكستناء قيمة غذائية عالية، ومن المفيد تناولها خلال الفترة بين وجبتي طعام عندما نشعر بالجوع، كما يمكن طحنها واستخدام مسحوقها كمادة تضاف إلى الشوربة والسلطات، كما تفعل شعوب آسيا.

الكستناء مادة تفيد كثيراً في التخلص من الوزن الزائد لأنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة مقابل كمية كبيرة من الألياف الغذائية.

إضافة إلى أن الكستناء تساعد في التحكم بمستوى ضغط الدم وتكافح أمراض القلب لاحتوائها على نسبة عالية من المغنيسيوم مقابل نسبة منخفضة من الصوديوم.

كما أن الكستناء مفيدة للجلد لأنها تحتوي على أنزيمات مضادة للشيخوخة تساعد في إصلاح البروتينات التالفة، وتحتوي على كمية كبيرة من الهيدروكربونات وعناصر المغنيسيوم والبوتاسيوم، والزنك والفسفور والحديد، والبروتينات والألياف. أي هي مكمن متكامل للمواد المغذية.

المركبات الفلافونويدية الطبيعية الموجودة في الكستناء تساعد في التحكم وتخفيض ومنع الالتهابات، وهي لا تحتوي على غلوتين، لذلك يمكن للذين يعانون من اضطرابات في الجهاز الهضمي تناولها.

وأخيراً الكستناء مفيدة للمصابين بالسكري بسبب انخفاض مؤشر مستوى السكر فيها أقل مما في الخبز أو الأرز.

لذلك يمكن لمرضى السكري تناولها نيئة أو مشوية لوحدها أو مع مواد غذائية أخرى.