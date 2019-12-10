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رقم الخبر: 270548 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 13:53 الاقسام: عربيات  
الحكيم يحث على ضرورة الحفاظ على منجز الانتصار على داعش الارهابي

الحكيم يحث على ضرورة الحفاظ على منجز الانتصار على داعش الارهابي

حث رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي السيد عمار الحكيم، على ضرورة الحفاظ على منجز الانتصار على عصابات داعش الارهابية.
وقال السيد عمار الحكيم في بيان أصدره بمناسبة يوم النصر العراقي التي تصادف، اليوم الثلاثاء، تلقت وكالة انباء الجمهورية الاسلامية نسخة منه : "نحن نعيش مرحلة حساسة من عمر العراق حيث تعيش اغلب مدنه منذ ما يقارب الخمسين يوما تظاهرات كبيرة مطالبة بالاصلاح نستذكر اليوم تلك الملحمة الخالدة التي اثبت فيها شعبنا العراقي للعالم حقيقة قدرته على قلب اعتى واصعب معادلة أريد لها ان تبتلع بلدان المنطقة حينما انبرى شباب العراق ورجاله لميادين الشرف استجابة لفتوى الجهاد الكفائي التي اطلقتها المرجعية الدينية العليا ليتحقق النصر الكبير بسواعد ابطالنا في القوات الامنية بمختلف صنوفها وغيارى الحشدين الشعبي والعشائري والبيشمركة على الارهاب الداعشي المهزوم".
وأضاف السيد الحكيم "نحن اذ نبارك ذكرى هذا الانتصار الكبير نحث صناع القرار الامني وايضا ابطالنا في القوات الامنية على ضرورة الحفاظ على هذا المنجز التاريخي، الرحمة والرضوان لشهدائنا الابرار ، وبوركت سواعد الابطال صناع الحياة".
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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