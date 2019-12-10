قال سفير الصيني لدى طهران "جانغ هوا" : اننا اكدنا مرارا دعمنا للاتفاق النووي ولطالما رفضنا الحظر غير القانوني المفروض على ايران.

وخلال الاجتماع الاقتصادي الايراني الصيني في طهران اليوم الثلاثاء اشار "جانغ هوا" الى لقاء رؤساء البلدين في نيويورك : ان العلاقات الاستراتيجية بين البلدين دخلت مرحلة جيدة من الاعتماد السياسي وتطورت وهما يدعمان بعضهما في القضايا المهمة المتعلقة بمصالحهما.

واعتبر الاتفاق النووي المتعدد الاطراف مهما وقال : ان الحفاظ على الاتفاق النووي يعني الحفاظ على التعددية والنظام والقوانين والمواثيق الدولية.

وطلب السفیر الصیني من اطراف الاتفاق النووي بذل مساعیهم للحفاظ على أمن الخلیج الفارسي وقال : ان ترويج الخلافات القومية والدينية والسياسية التي تنتهجها الدول العظمى المتغطرسة في المنطقة هو السبب الرئيسي وراء التوترات فيها.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع ايران قال جانغ هوا : انه خلال العامين 2016 و 2017 ارتفع الحجم التجاري بين البلدين من 31 مليار دولار الى 37 مليار دولار وهذا يدل على مدى قوة ومتانة العلاقات الاقتصادية رغم الحظر المفروض على طهران.

وبين انه وخلال العام الماضي بلغ الحجم التجاري بين البلدين 35 مليار دولار وفي الاشهر العشرة الاخيرة من العام الحالي 20 مليار دولار.

واشار السفير الصيني لدى طهران الى العلاقات الثقافية بين البلدين وقال : ان الصين وايران بلدان عريقان وتربطهما علاقات ثقافية تاريخية منذ انشاء طريق الحرير الذي كان ممرا للارتباط بينهما.