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رقم الخبر: 270546 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 13:52 الاقسام: محليات  
اللواء جعفري: صواريخنا بعيدة المدى بالغة الدقة

اللواء جعفري: صواريخنا بعيدة المدى بالغة الدقة

اكد القائد العام السابق لحرس الثورة الاسلامية اللواء محمد علي جعفري بان الصواريخ الايرانية التي يفوق مداها الـ 1000 كم اصبحت بالغة الدقة.

وفي تصريح ادلى به مساء الاثنين قال مسؤول مقر "بقية الله (عج)" الثقافي الاجتماعي، ان العالم كله يعلم بان الجمهورية الاسلامية الايرانية الان في وضع ممتاز في مجال الدفاع والامن.

واضاف، ان صواريخنا البالغ مداها اكثر من 1000 كم اصبحت بالغة الدقة اذ تمكنا من استهداف غرفة اجتماعهم (تنظيم داعش في شرق الفرات العام الماضي) وهو نتاج عمل جهود شبابنا.

وتابع اللواء جعفري، لقد قلت للشهيد طهراني مقدم (احد قادة الحرس الثوري) لماذا لا يمكننا ان نصنع صواريخ تصيب الاهداف في مرتفعات عالية ؟، فقال: اننا قادرون على ذلك.. والان نمتلك صواريخ تفعل ذلك.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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