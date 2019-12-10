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رقم الخبر: 270524 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 13:49 الاقسام: سياحة  
متحف ايران الوطني في طهران

متحف ايران الوطني في طهران

يقع متحف ايران الوطني National Museum of Iran في العاصمة طهران ، وهو عبارة عن مؤسسة تاريخية عريقة مكونة من مُجمعين هما متحف إيران القديم الذي افتُتح في عام 1937، والمُجمع الآخر هو متحف افتتح عام 1972، ويُعد هذا المتحف بملحقاته واحدًا من أبرز الاماكن السياحية في طهران.

المتحف يمتلئ بالآثار التاريخية الإيرانية القديمة التي تعود لعصور القرون الوسطى وما قبلها، مُقسمة إلى عدة أقسام وعصور أهمها العصر الحجري القديم، ومركز دراسات الفخار.

ويمكن من خلال التجول في المتحف والتعرف على معروضاته سواء بالحقبة القديمة أو حقبة الإسلام، التعرف على تاريخ ايران وثقافتها والموروث التقليدي الخاص بهم بالثقافة الفارسية.

بالاضافة الى ذلك فأن مشاهدة اللوحات الفنية، والقطع الأثرية الناردة بداخله من الفخار والمنحوتات الفارسية القديمة الجميلة، تعطي انطباعاً رائعاً وممتعاً للزائر، وهناك قسم خاص بالمخطوطات وآخر بالسجاد تشعر الزائر كما لو أنه يمشي في ايران القديمة في عصور ازدهارها.

المتحف يحتضن أيضًا عددا كبيرا من المعارض المؤقتة بشكلٍ سنوي، والتي تحتوي على عدد كبير من المُقتنيات والأعمال الفنية القيمة المعاصرة من لوحات وخزف وقطع السجاد المذهلة بنقوشها الجذابة.

كما تحيط بالمتحف حديقة غناء واسعة كما تتخلله ممرات واسعة لكي تُسهل على المارة عمليات التنقل والمشي.

 
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مصدر الخبر: موقع رحلاتك
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