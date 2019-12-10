تعتبر ألمانيا الدولة الاوروبية، مكاناً مهماً يعيش فيها وحسب التقديرات حوالي 4.3 ملايين مسلم من أصل العدد الإجمالي لسكان ألمانيا (أكثر من 5% من السكان) منهم 1.5 مليون إمراة وفتاة مسلمة.

يمثل الأتراك نحو ثلثي مسلمي ألمانيا 63,2%. كما توضح بيانات الأجانب أن الجماعات الأخرى الكبرى من المسلمين هم من البلقان 13,6% ، أفريقيا ككل 1,5% ، شمال أفريقيا 6.9% ، جنوب شرق أسيا 4.6% ، إيران 1,7% ، وسط آسيا 0.4% وإن معظم هؤلاء المواطنين هم مواطنون بالتجنيس وليسوا منحدرين من أصول ألمانية.

وتشهد ألمانيا في السنوات الأخيرة تزايدًا ملحوظا في الإقبال على اعتناق الإسلام من قبل المواطنين الألمان، فيذكر احد شيوخ المساجد في ألمانيا بأنه في المتوسط اسبوعيا يعتنق رجل وأمراة الإسلام، حيث تشير بعض التقديرات إلى أن عدد المسلمين الجدد بالإعتناق في ألمانيا هو في حدود 4000 مسلم في العام السابق وأن النساء يشكلون الأغلبية من معتنقي الاسلام. ويعزو البعض ذلك إلى كثرة الحديث حول الإسلام في وسائل الإعلام الأمر الذي يدفع المواطنين إلى دراسة وتعلم المزيد عن الإسلام.

هذا ويتركز المسلمون في المدن الصناعية الكبرى الواقعة فيما كان يعرف بألمانيا الغربية وفي مدينة برلين والتي يوجد بها وحدها نحو 220 ألف مسلم.