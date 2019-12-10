رحل عن عالمنا المخرج الكبير سمير سيف ليلة الاثنين، والذي قدم للسينما والدراما المصرية العديد من الأعمال المتميزة التي تركت بصمة في تاريخ الفن المصري، عن عمر يناهز الـ 72 عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، داخل إحدى مستشفيات المهندسين في القاهرة بعد صراع مع المرض.

وتشيع أسرة المخرج الكبير الراحل سمير سيف جثمانه من كنيسة العذراء مريم بأرض الجولف بمصر الجديدة، الثلاثاء في الـ 2 ظهرا، وتتلقى أسرة المخرج الراحل العزاء في فقيدهم يوم الأربعاء بكنيسة مارمرقس بمصر الجديدة.

بدأ المخرج المصري سمير سيف حياته مساعدا للمخرج حسن الإمام في عدد من أهم أفلامه في السبعينيات، مثل" أميرة حبي أنا"، و"خلي بالك من زوزو".

ثم انتقل عقب ذلك وبسرعة ملحوظة ليصنع مجموعة من أفضل أفلام السينما المصرية خلال الثمانينيات والتسعينيات، حيث شارك فيها النجوم عادل إمام، ونور الشريف، وأحمد زكي، بالإضافة إلى انتقاله المميز للدراما التلفزيونية من خلال عملين مهمين، هما: "البشاير" مع محمود عبد العزيز ومديحة كامل، و"أوان الورد" مع يسرا.