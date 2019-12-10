فيما تمكنت الفنانة السورية منى واصف من تصدر المشاهد لها في الحلقة الـ 13 وقبل الأخيرة، وهو المشهد الذي جمعها بالسلطان سليم حيث تجسد واصف دور والدة الخليفة. وتفاعل الجمهور يأتي لعظمة الحوار الذي جمع واصف بالفنان محمود نصر، معتبرين أنه من أفضل مشاهد العمل بالرغم من قصره.

هذا وتمكن مسلسل "ممالك النار" والذي يروي قصة انتهاء حكم المماليك لمصر على يد السلطان العثماني سليم الأول بن بايزيد، ونهاية السلطان المملوك طومان باي بموته شنقًا بعد حرب شرسة وبطولية في الدفاع عن مصر، من تحقيق نسبة مشاهدة عالية جدًا، جعلت الجمهور يطالب بالمزيد من الأعمال التاريخية.