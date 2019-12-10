  • الثلاثاء ١٢ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270521 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 13:47 الاقسام: ثقافة وفن  
الممثلة السورية منى واصف تقلب الموازين في مسلسل "ممالك النار"

الممثلة السورية منى واصف تقلب الموازين في مسلسل "ممالك النار"

بات الجمهور العربي يترقب بشغف أحداث المسلسل "ممالك النار" وهو من بطولة الممثلة السورية القديرة منى واصف، حيث الشعور بالحماسة والترقب الشديدين لما ستسفر عنه الاحداث الاخيرة للمسلسل.

فيما تمكنت الفنانة السورية منى واصف من تصدر المشاهد لها في الحلقة الـ 13 وقبل الأخيرة، وهو المشهد الذي جمعها بالسلطان سليم حيث تجسد واصف دور والدة الخليفة. وتفاعل الجمهور يأتي لعظمة الحوار الذي جمع واصف بالفنان محمود نصر، معتبرين أنه من أفضل مشاهد العمل بالرغم من قصره.

هذا وتمكن مسلسل "ممالك النار" والذي يروي قصة انتهاء حكم المماليك لمصر على يد السلطان العثماني سليم الأول بن بايزيد، ونهاية السلطان المملوك طومان باي بموته شنقًا بعد حرب شرسة وبطولية في الدفاع عن مصر، من تحقيق نسبة مشاهدة عالية جدًا، جعلت الجمهور يطالب بالمزيد من الأعمال التاريخية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: موقع ليبانون فايلز
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1725 sec