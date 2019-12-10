ويحتوي هذا الألبوم على أربع عشرة قطع من الموسيقى العرفانية التي تركز على الشخصية الكريمة والرحيمة لنبي الإسلام والألبوم من إنشاد بيام عزيزي وضبط فردين لاهور بور والهندسة الصوتية لـ أميد نكبين وهو متاح أيضا بأربع لغات هي الفارسية، الكردية، العربية والتركية على مواقع الموسيقى ذات السمعة الطيبة للجمهور.

وهنأ المخرج القدير مجيدي بنجاح ألبوم عزيزي وتمنى ان يسير في هذا الطريق ويعمل من أجل النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ،معرباً عن أسفه من عدم تمكنه للحضور في مراسم إزاحة الستار عن الألبوم وتكريم الأعمال الفنية الموسيقية عن نبي الإسلام (ص).

وقال مجيدي ان مهمة الفنانين في تصوير الوجه الحقيقي والرحيم للإسلام مهمة للغاية ونرى للأسف اليوم أن قراءة الجماعات المتطرفة والبلدان المعادية للإسلام عن الإسلام لا علاقة لها بالإسلام الحقيقي وان قرائتهم بالفعل هي نوع من الإهانة للإسلام الحقيقي.