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رقم الخبر: 270519 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 13:48 الاقسام: ثقافة وفن  
الفیلم الایراني "7 ونصف" يفوز بجائزة الغزال الذهبي بمهرجان أستراليا

الفیلم الایراني "7 ونصف" يفوز بجائزة الغزال الذهبي بمهرجان أستراليا

فاز الفيلم الايراني "سبعة ونصف" للمخرج والكاتب نويد محمودي والمنتج جمشيد محمودي بجائزة الغزال الذهبية من المهرجان العالمي الثامن للافلام الفارسية باستراليا.

وتزامنا مع مراسم الحفل الختامي للمهرجان العالمي الثامن للافلام الفارسية باستراليا تم اعطاء الجواز للمتفوقين فيه ونال الفيلم الايراني "سبعة ونصف" للمخرج والكاتب نويد محمودي والمنتج جمشيد محمودي جائزة الغزال الذهبية .

ويروي الفيلم قصة زواج 7 فتيات إيرانيات وأفغانيات ضمن سلسلة تمتد لـ7 مشاهد منفصلة، يكون عرس الفتيات مساء الجمعة وتواجه كل واحدة منهن هذه المغامرة على طريقتها و..

يذكر أن "سبعة ونصف" سوف يعرض بحضور نويد محمودي في مدينة جنيف السويسرية أملا بالمنافسة وحصد اللقب الأصلي.

 
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مصدر الخبر: وكالة ارنا
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