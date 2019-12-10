صرح محمد حميدي مقدم، مدير مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية ومدير مهرجان سينما الحقيقة الدولي، إن عدد الأفلام الوثائقية المشاركة بالمهرجان ازداد بنسبة ثمانية بالمئة 687 منهم بالقسم الدولي بينها 74 فيلما وثائقيا طويلا و188 فيلما وثائقيا متوسطا و413 فيلما وثائقيا قصيرا.

وأضاف قائلا: أن الافلام قد تم ارسالها من 73 مدينة في ايران، 352 فيلم تمت صناعته من قبل مخرجين من مدن مختلفة في ايران، و 335 فيلم تمت صناعته من قبل مخرجين من طهران أو يقطنون في طهران، 36 لمخرجين من مدينة كرج و 35 لمخرجين من مدينة أصفهان.

وأشار حميدي مقدم الى أن: قسم المسابقة الدولي لمهرجان سينما الحقيقة يشمل 62 فيلم. 27 منهم أفلام وثائقية قصيرة، 15 فيلم متوسط الطول و 20 فيلم طويل.

مدير مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية بالإشارة إلى مراجعة لسينما البلقان و مهرجان ميلينيوم البلجيكي للأفلام الوثائقية في المهرجان: بأن 7 أفلام وثائقية من البلقان أيضا 7 أفلام من مهرجان ميلينيوم البلجيكي للأفلام الوثائقية. كما يعطي تنوع الأفلام في المهرجان رونقا خاصا.