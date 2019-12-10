  • الثلاثاء ١٢ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270516 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 13:47 الاقسام: ثقافة وفن  
ستة آلاف فلم لأكثر من 100 دولة تشارك في مهرجان سينما الحقيقة بطهران

ستة آلاف فلم لأكثر من 100 دولة تشارك في مهرجان سينما الحقيقة بطهران

صرح محمد حميدي مقدم، مدير مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية ومدير مهرجان سينما الحقيقة الدولي، إن عدد الأفلام الوثائقية المشاركة بالمهرجان ازداد بنسبة ثمانية بالمئة 687 منهم بالقسم الدولي بينها 74 فيلما وثائقيا طويلا و188 فيلما وثائقيا متوسطا و413 فيلما وثائقيا قصيرا.

وأضاف قائلا: أن الافلام قد تم ارسالها من 73 مدينة في ايران، 352 فيلم تمت صناعته من قبل مخرجين من مدن مختلفة في ايران، و 335 فيلم تمت صناعته من قبل مخرجين من طهران أو يقطنون في طهران، 36 لمخرجين من مدينة كرج و 35 لمخرجين من مدينة أصفهان.

وأشار حميدي مقدم الى أن: قسم المسابقة الدولي لمهرجان سينما الحقيقة يشمل 62 فيلم. 27 منهم أفلام وثائقية قصيرة، 15 فيلم متوسط الطول و 20 فيلم طويل.

مدير مركز تطوير الأفلام الوثائقية والتجريبية بالإشارة إلى مراجعة لسينما البلقان و مهرجان ميلينيوم البلجيكي للأفلام الوثائقية في المهرجان: بأن 7 أفلام وثائقية من البلقان أيضا 7 أفلام من مهرجان ميلينيوم البلجيكي للأفلام الوثائقية. كما يعطي تنوع الأفلام في المهرجان رونقا خاصا.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالة فارس
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/8558 sec