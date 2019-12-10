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رقم الخبر: 270502 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 10:08 الاقسام: محليات  
برلماني إيراني: لا ندخر جهداً لمساعدة الشعب العراقي

برلماني إيراني: لا ندخر جهداً لمساعدة الشعب العراقي

أشار نائب رئيس لجنة‌ الأمن القومي والسياسة الخارجية‌ في مجلس الشوری الإسلامي الإيراني محمد مهدي برومندي إلی الأحداث التي يشهدها العراق، قائلاً: أکدنا خلال الجلسة‌ التي عقدت مؤخرا لهذه اللجنة، أن الجمهورية‌ الإسلامية تطالب أن ينعم العراق کبلد جار وصديق بهدوء تام فنحن لن ندخر جهداً لمساعدة الشعب العراقي.

وقال محمد مهدي برومندي حول جلسة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية: هذه الجلسة عقدت بمشارکة مسؤولين في الخارجية ومنهم القنصل العام للجمهورية الإسلامية في العراق السيد مکارم لاستعراض الأحداث التي یشهدها العراق.

وأضاف: تتابع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعناية التطورات الداخلية في العراق كدولة صديقة وجارة. يجب على الشيعة والسنة والأكراد العراقيين والقوميات والديانات الأخرى أن يهتموا بجدية بالسلامة الإقليمية والسلام في العراق.

واستطرد قائلاً: إيران كدولة صديقة وشقيقة تريد من المسؤولين العراقيين دراسة مطالب الشعب العراقي ومعالجتها. كما بذل برلمان الجمهورية الإسلامية الإيرانية‌ جهدا جادا لمعالجة هذه القضايا دون تدخل أجنبي. وفي هذا الصدد، يؤكد علی عدم التدخل في القضايا العراقية، والاهتمام بآراء الشعب والتقارب داخل العراق.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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