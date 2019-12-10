أعلنت الرئاسة السورية أن موقع "تويتر" أغلق حسابها أثناء بث مقابلة للرئيس بشار الأسد أجرتها معه قناة "راي نيوز" التي كانت امتنعت عن بث المقابلة.

وأوضحت الرئاسة السورية أن الإغلاق جاء بشكل مفاجئ ودون مبرر يذكر.

وكانت الرئاسة السورية قد أعلنت منذ يومين أن محطة RaiNews24 الإيطالية طلبت إجراء حوار مع الرئيس الأسد، وتم إجراؤه في 26/11/2019، إلا أن المحطة ماطلت في بث الحوار.

وقال المكتب السياسي والإعلامي في الرئاسة السورية: "إن لم يتم بث اللقاء كاملا عبر محطة Rai News 24 الإيطالية خلال اليومين القادمين، فإننا سنقوم ببثه على حسابات الرئاسة على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الإعلام الوطني بعد غد الاثنين 09/12/2019 الساعة التاسعة مساء" بتوقيت دمشق.