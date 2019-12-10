وفي تصريح تصريح له امس الاثنين، اوضح العميد قرباني ان مروحيات النقل من طراز 214 التابعة لطيران الجيش لم يكن بإمكانها ان تحمي نفسها، لكن اليوم وبفضل السواعد القوية للكوادر الشبابية المختصة في طيران الجيش والصناعات الدفاعية تم التوصل الى انجازات حديثة في هذا الخصوص، وذلك عبر تزويد هذه المروحيات وايضا المروحيات القتالية بانواع الصواريخ لكي يتسنى لها في المستقبل القيام بمهام جديدة.

كما نوّه هذا القائد العسكري الايراني الى ان طيران الجيش بلغ اليوم مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال انتاج القطع الصناعية؛ مبينا انه يتم حاليا تصنيع اكثر من 240 قطعة لدى هذه القوة.



