  • الثلاثاء ١٢ ربیع الثانی ١٤٤١
  • الثلاثاء , ديسمبر 10, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 270495 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 09:50 الاقسام: محليات  
ربيعي: الحوار هو السبيل لحل قضايا البلاد

ربيعي: الحوار هو السبيل لحل قضايا البلاد

أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان الحوار هو السبيل لحل قضايا البلاد اليوم.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ربيعي: سالتقي غدا (الثلاثاء) الطلبة الجامعيين في جامعة "شريف" الصناعية وجها لوجه تلبية لدعوة من التعبئة الجامعية.

واضاف: ان الحوار هو السبيل الذي لا بديل عنه للتفاهم المشترك وحل قضايا ايران اليوم.

وتابع المتحدث: ان الامل يزهر من الحوار.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/9633 sec