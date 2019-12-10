|رقم الخبر: 270495
|تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019
|الوقت: 09:50
|الاقسام: محليات
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ربيعي: الحوار هو السبيل لحل قضايا البلاد
أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان الحوار هو السبيل لحل قضايا البلاد اليوم.
وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ربيعي: سالتقي غدا (الثلاثاء) الطلبة الجامعيين في جامعة "شريف" الصناعية وجها لوجه تلبية لدعوة من التعبئة الجامعية.
واضاف: ان الحوار هو السبيل الذي لا بديل عنه للتفاهم المشترك وحل قضايا ايران اليوم.
وتابع المتحدث: ان الامل يزهر من الحوار.
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