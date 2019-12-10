أكد المتحدث باسم الحكومة الايرانية علي ربيعي بان الحوار هو السبيل لحل قضايا البلاد اليوم.

وفي تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ربيعي: سالتقي غدا (الثلاثاء) الطلبة الجامعيين في جامعة "شريف" الصناعية وجها لوجه تلبية لدعوة من التعبئة الجامعية.

واضاف: ان الحوار هو السبيل الذي لا بديل عنه للتفاهم المشترك وحل قضايا ايران اليوم.

وتابع المتحدث: ان الامل يزهر من الحوار.