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رقم الخبر: 270492 تاريخ النشر: كانون الأول 10, 2019 الوقت: 09:39 الاقسام: رياضة  
سلة ايران تشارك في مسابقات دولية في اليابان والصين

سلة ايران تشارك في مسابقات دولية في اليابان والصين

تلقى المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة دعوات رسمية للمشاركة في دورات دولية تنظمها اليابان والصين الصيف المقبل قبيل بدء اولمبياد طوكيو 2020.

وكان المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة قد حجز بطاقة التأهل الى اولمبياد طوكيو 2020 كأول فريق آسيوي خلال بطولة كأس العالم 2019 بالصين

وفي ضوء مشاركة ايران في المسابقات الاولمبية، فقد دعت اليابان، المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة في دورة دولية تقام قبيل بدء اولمبياد طوكيو 2020.

كما تلقى المنتخب الوطني الايراني دعوة من الصين، للمشاركة في ثلاث دورات دولية بكرة السلة تشارك فيها ايران سنويا مثل مسابقات اطلس وبيك، وتقام هذه الدورات الدولية في تموز/يوليو 2020.

 

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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