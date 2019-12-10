عقد ملتقى "التعاون التجاري بين ايران والهند" في مدينة كلكتا بمبادرة من السفارة الايرانية في نيودلهي وتعاون بنك "يوكو" الهندي.

وفي كلمته خلال الملتقى الذي عقد الاثنین بحضور اكثر من 100 من رجال الاعمال ومدراء الشركات الهندية، أشار السفير الايراني في نيودلهي علي جكيني الى وجود الطاقات الاقتصادية العديدة في مختلف القطاعات بين ايران والهند، مؤكدا ضرورة تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.

ولفت السفير جكيني الى وجود الآلية المصرفية الثنائية بين ايران والهند، واصفا تطوير العلاقات التجارية في القطاعات غير النفطية بأنه يشكل ارضية مناسبة لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومؤكدا انه لا ينبغي ان يكون الحظر الاميركي الظالم والأحادي عقبة امام تطوير العلاقات بين ايران والهند.

كما اكد السفير الايراني لدى لقائه مع مدراء بنك يوكو الهندي، على تسهيل وتسريع العلاقات المصرفية والتبادل التجاري بين البلدين.

يذكر ان بنك "يوكو" يعد احد بنكين هندیین رئيسيين يتم عبرهما انجاز المعاملات المصرفية في العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

جدير بالاشارة ايضا الى ان حجم التبادل التجاري بين ايران والهند بلغ خلال العام الماضي نحو 18 مليار دولار.



