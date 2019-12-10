صرح السفير الايراني في موسكو مهدي سنائي بان الشعبين الايراني والروسي بحاجة للمزيد من التعرف على بعضهما بعضا.

وخلال اجتماع لجنة التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا في موسكو امس الاثنين برئاسة مساعد وزير الثقافة والارشاد الاسلامي الايراني للشؤون الصحفية محمد خدادي ومساعد وزير الاتصالات والتنمية الرقمية الروسي الكسي كنستانتونوفيتش، قال سنائي، ان الشعبين الايراني والروسي بحاجة للمزيد من التعرف على بعضهما بعضا وان هذا الامر ممكن بدعم من وسائل الاعلام وفي اطار التعاون الاعلامي بين البلدين.

واعتبر التعاون الاعلامي بين ايران وروسيا امرا ضروريا ولا بد منه واضاف، من المؤكد ان التعاون الاعلامي بين الطرفين سيعزز الثقة بين البلدين علما بان الشعبين بحاجة للمزيد من التعرف على بعضهما بعضا لان هذه المسالة ضرورة تتحقق بواسطة انشطة واهتمام وسائل الاعلام.

وصرح بان غالبية التعاون والاتفاقيات تجري على المستوى الحكومي وبين اجهزة الدولة في حين ان البلدين بحاجة ماسة الى تطوير التعاون على مستوى القطاع الخاص والمؤسسات الدنية للمزيد من تعرف الشعبين احدهما على الاخر.

وفي ختام تصريحه قال السفير الايراني المفوض في موسكو باللغة الروسية في هذا اللقاء الذي حضره مسؤولون من ابرز وسائل الاعلام الروسية مثل "سبوتنيك" والتلفزيون الحكومي الروسي و"ريانوفوستي"، هنالك الان في هذا الاجتماع جمع من مسؤولي ابرز وسائل الاعلام الايرانية واكثرها تاثيرا بما يعد فرصة مناسبة للروس لتطوير التعاون الاعلامي مع ايران.