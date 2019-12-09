وافاد القسم الاعلامي بوزارة الخارجية، ان اللقاء بين ظريف واشرف غني اليوم جاء على هامش اجتماع "قلب اسيا" الوزاري الثامن والذي تستضيفه اسطنبول حول افغانستان.

وفضلا عن التطورات السياسية الراهنة لاسيما الحوار الافغاني – الافغاني لتحقيق السلام في هذا البلد، بحث وزير الخارجية ورئيس جمهورية افغانستان خلال اللقاء بينهما اليوم في العلاقات الثنائية بين طهران وكابول ايضا.

علما ان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف يقوم حاليا بزيارة اسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثامن تحت عنوان "قلب اسيا – عملية اسطنبول"، والتقى في وقت سابق من اليوم بنظيره التركي "مولود جافيش اوغلو"، كما القى كلمة بهذا الاجتماع منوها فيها بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية في هذا الخصوص.