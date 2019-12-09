أكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية في فلسطين حنا الناصر، أن "حركة حماس وافقت على اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفق الرؤية التي قدمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

وفي رسالة توجه بها حنا، إلى الرئيس الفلسطيني، حول اللقاءات التي أجرتها اللجنة مع حركة حماس، قال إنه "بات بالإمكان اصدار المرسوم الرئاسي الداعي للانتخابات على أن يسبقه قرار يتضمن قانونا بشأن التعديلات الخاصة".

وذكر أن "المدة المطلوبة لاجراء الانتخابات التشريعية هي 4 اشهر من تاريخ اصدار المرسوم"،مشيراً إلى أن "المدة المطلوبة لاجراء الانتخابات الرئاسية هي 7 اشهر من تاريخ اصدار المرسوم".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أكد أنّ ما سيحدث في صندوق الاقتراع "سيكون محل احترام وتقدير الحركة".

وشدد هنية على "ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الضفة وغزة والقدس"، موضحاً أن الحركة قدمت "رداً إيجابياً على خارطة الانتخابات".

يذكر أنّ آخر انتخابات عامة فلسطينية أجريت عام 2006 فازت فيها حركة حماس بأغلبية برلمانية، وذلك بعد عام من فوز محمود عباس بالرئاسة.

ولم يحدد رسمياً حتى الآن تاريخ انعقاد الانتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة المرتقبة.

من جانب آخر شلّ الإضراب العام الإثنين، كافة مناحي الحياة في محافظة الخليل جنوب الضّفة الغربية المحتلة.

ويأتي الإضراب تلبية لدعوات رفضاً لمخططات استيطانية في البلدة القديمة، من بينها إقامة بؤرة استيطانية جديدة مكان الحسبة القديمة وسط البلدة القديمة، والسيطرة على منزل وعمليات تغيير لمعالم المسجد الإبراهيمي الداخلية والخارجية.

وشلّ الإضراب كافة مناحي الحياة التعليمية من مدارس وجامعات، والأسواق والمحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والبلديات، في كامل أنحاء المحافظة.

ودعت حركة فتح إلى فعاليات ومسيرات، وسط دعوات أخرى لأداء صلاة الظهر في المسجد الإبراهيمي، ردّاً على إجراءات العدو، وتزامناً مع ذكرى انتفاضة الحجارة.

إلى ذلك أفادت مصادر محلية، بأن مستوطنين أعطبوا إطارات عدد من السيارات في القدس فجر الاثنين، كما كتبوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في المدينة.

ولفتت المصادر إلى أن كاميرات المراقبة لمحال تجارية في المدينة أظهرت المستوطنين، يقومون ليلا بعمليات تخريب شملت ثقب إطارات أكثر من 40 سيارة في أكثر من شارع بالحي والذي تحيطه مستوطنة "رمات شلومو"، وكتابة شعارات عنصرية وتهديدات على جدران منازل السكان في بلدة شعفاط، شرقي مدينة القدس، منها: ""العرب = أعداء".

من جهتها، أفادت وكالة "معا" الفلسطينية، بأن عصابة "تدفيع الثمن" المتطرفة هاجمت حي شعفاط شمال مدينة القدس فجر الاثنين، وكتبت شعارات عنصرية وخربت إطارات عشرات السيارات".

كما اقتحم عشرات المستوطنين الصهاينة، الاثنين، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة أمنية مشددة من قوات العدو.

وبحسب دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، فإن 36 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وتفرض شرطة الاحتلال قيودًا على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، وتدقق في هوياتهم وتحتجز بعضها عند بواباته الخارجية، في وقت تواصل فيه منع دخول عشرات الرجال والنساء إلى المسجد.

بموازاة ذلك اعتقلت قوات العدو الصهيوني، ليلة الأحد، طفلًا فلسطينيًا وفتاة بزعم محاولتهما طعن عدد من جنود العدو قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وزعم الإعلام العبري، أن حرس الحدود، منعوا محاولة طعن، عندما اعتقلوا فلسطينيا هددهم بواسطة سكين، خلال تفتيشه، إذ تمكنوا من السيطرة عليه بعد توجيه أسلحتهم نحوه، دون أن يصاب أي أحد بجروح.

وقال إن المعتقل "قاصر" من سكان مدينة الخليل، مشيرة إلى أنه تم نقله إلى ما يسمى جهاز المخابرات للتحقيق معه.

كما اعتقلت قوات العدو الصهيوني الفتاة أفنان عادل أبو اسنينة (17 عاما) بينما كانت متوجهة إلى مدرستها قرب الحرم الإبراهيمي بحجة حيازتها سكينا.

هذا وشنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الاثنين، حملة اعتقالات ومداهماتٍ واسعة في منازل الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأنّ جيش العدو اعتقل 9 مواطنين فلسطينيين، خلال حملة مداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

يذكر أن قوات العدو الصهيوني تشنّ عمليات اعتقال ليلية يومية، تطال مختلف محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ويتمّ خلالها اعتقال شبان فلسطينيين من منازل ذويهم بشكل تعسّفي.