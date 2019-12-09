يصل رئيس أركان الجيش الإماراتي، الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، الثلاثاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم في زيارة رسمية.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا"، بأن "زيارة قائد الأركان الإماراتي إلى الخرطوم تأتي لتطوير العلاقات بين البلدين والدفع بها إلى آفاق أرحب"، دون شرح تفاصيل عن برنامج الزيارة ومدتها.

وتسلم قائد الأركان في الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، عبر سفارة أبوظبي في الخرطوم، رسالة خطية، من نظيره الإماراتي بشأن العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات التعاون العسكري وسبل تعزيزها.

​وكان وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، كشف أن حجم استثمارات بلاده، بلغ 7 مليارات دولار، أبرزها في مجالات الزراعة والسياحة.

واختتمت المباحثات السودانية الإماراتية في الخرطوم التي استمرت خلال اليومين الماضيين، الذي أوصى "بضرورة تطوير الاقتصاد السوداني وتشجيع الاستثمار في كافة المجالات لتحقيق المصالح المشتركة، إلى جانب، العمل في البنى التحتية كالموانئ البحرية والكهرباء والسكك الحديد على أسس تجارية عن طريق الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة للنهوض بها وفق منظومة متطورة تتفق مع المتطلبات القياسية العالمية وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود".

ومن بين المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدولتين ، الملف اليمني، خاصة وأن الزيارة تأتي عقب تصريحات رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك عن القوات السودانية في اليمن، قائلا إن "السودان لديه خمسة آلاف جندي في اليمن، مشيرا إلى أن عددهم في السابق كان 15 ألف جنديا"، حيث تشارك في عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، وذلك أسوة بالإمارات.

من جهة اخرى أوضح تقرير فريق التواصل الخارجي خلال شهر أكتوبر 2019 نفذ العدوان السعودي الأمريكي 7 الآلاف و628 عملية عدائية شملت الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على البلاد.

وأكد مدير عام النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني د/ مازن الصوفي خلال فعالية أقيمت بالعاصمة صنعاء حول دور نشطاء اليمن في الخارج المناهضين للعدوان، بحضور أعضاء من المجلس السياسي الأعلى ووزراء في حكومة الإنقاذ وقادة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني، أكد أن الأمم المتحدة تظهر تقاعسا في الضغط على تحالف العدوان لرفع الحصار عن مطار صنعاء.

وأضاف أن نشطاء يمنيين وعرب في الخارج يسجلون مواقف مشرفة في الضغط لرفع الحصار عن مطار صنعاء بموازاة تخاذل أممي وعجز مجلس الأمن.

وأشار إلى أن 12 منظمة دولية إنسانية وحقوقية تعتبر الحصار على المطار الرئيسي في اليمن جريمة لا تغتفر، لافتا إلى أن المجلس النرويجي طالب بإعادة فتح مطار صنعاء واعتبر إغلاقه بمثابة إعاقة لوصول المساعدات.

من جهتها حذرت ألوية حماة الساحل الغربي قوى العدوان من التمادي في استهداف مدينة الدريهمي بمحافظة الحديدة وارتكاب الجرائم المروعة بحق المواطنين في ظل صمت مخز للمجتمع الدولي ومنظماته الإنسانية.

وأوضح أركان حرب ألوية حماة الساحل العميد عبد الله الوزير في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن استمرار قوى تحالف العدوان ومرتزقتها في حصار مدينة الدريهمي ومنع دخول المواد الغذائية والدواء واستهداف المواطنين جريمة حرب لا تسقط بالتقادم.

وأكد جاهزية ألوية حماة الساحل للرد على صلف العدوان وخروقاته وجرائمه التي تزايدت خلال الأيام الماضية بحق أبناء الدريهمي والساحل الغربي.

وأشار العميد الوزير إلى أن رد ألوية حماة الساحل على جرائم قوى العدوان سيكون موجعاً وستندم على غطرستها وما ارتكبته من جرائم بحق المواطنين في الدريهمي الذين يعيشون في أوضاع كارثية.

ولفت إلى أن قوى العدوان لم تلتزم بأي اتفاقات ولم تسمح بدخول المساعدات الغذائية والأدوية للمدينة وهو ما يعد جريمة إبادة جماعية لأبنائها.