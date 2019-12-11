قال نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، إن الانتخابات المقبلة هي من سترسم معالم الدولة الجديدة.

وأضاف، في كلمة، نقلتها وسائل إعلام محلية، أن الدولة الجديدة ستستجيب لتطلعات جيل الاستقلال، مؤكدا أن "الجزائر ستنتصر اليوم بفضل التلاحم القوي بين الشعب الجزائري وجيشه الوطني الشعبي".

وأوضح الفريق صالح: "كما انتصرت الجزائر بالأمس من خلال تلاحم الشعب الجزائري مع جيش التحرير الوطني، فستنتصر بلادنا اليوم، بفضل الله وقوته، ثم بفضل هذا التلاحم القوي بين الشعب الجزائري وجيشه الوطني الشعبي".

وأشار صالح إلى أن: "ما تحقق إلى غاية الآن، من مطالب شعبية والتي تؤكد صدق مرافقة الجيش الوطني الشعبي للشعب الجزائري خلال هذه الفترة الحساسة، مرافقة اتسمت بسلامة النية وصدق الوعد، وتم في إطارها العمل على اجتثاث رؤوس العصابة، بل وشل أطرافها وأذنابها من خلال مكافحة بؤر الفساد الذي استلزم مرافقة العدالة بصفة كاملة".

وتابع: "وقبل التطرق إلى موعد الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 الحاسمة والتاريخية، فإنه حري بنا في هذه اللحظة أن ننوه بما تحقق إلى غاية الآن، من مطالب شعبية والتي تؤكد صدق مرافقة الجيش الوطني الشعبي للشعب الجزائري خلال هذه الفترة الحساسة".

إلى ذلك بدأ الجزائريون المقيمون في المناطق النائية الإثنين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل تحت إشراف السلطة المستقلة للانتخابات، فيما أعلنت حركة مجتمع السلم وهي أكبر حزب إسلامي في البلاد أنها لن تدعم أيّاً من المرشحين الخمسة للرئاسة.

عملية التصويت انطلقت صباحاً في إطار الرئاسيات المقرر إجراؤها يوم 12 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بمناطق البدو الرحل في تمنراست.

هذا وانتهت الأحد الفترة المحددة للحملات الانتخابية، بعدما استمرت ثلاثة أسابيع، واتصفت ببروز رفض شعبي واسع للمشاركة في الاقتراع، والهادف إلى اختيار رئيس جديد بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في بداية نيسان/ ابريل، وحلول رئيس موقت مكانه.

وأدلى الجزائريون في الخارج بأصواتهم، وشدد وزير الخارجية الجزائري صابري بوقادوم على رفض بلاده "أيّ تدخل خارجيّ في شؤونها الداخليّة".