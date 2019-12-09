أعلن الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الكازاخستانية، إيبيك سمادياروف، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسون سيشارك، بصفة مراقب، في الجولة الرابعة عشرة من المحادثات حول سوريا في نور سلطان، في الفترة من 10 إلى 11 من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال سمادياروف، الإثنين، في مؤتمر صحفي في العاصمة الكازاخستانية: "وفد الأمم المتحدة برئاسة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، سيشارك في الاجتماع بصفة مراقب".

وأضاف أن جميع الأطراف في عملية "أستانة"، بشأن سوريا، أكدت مشاركتها في المفاوضات وبدأت بالفعل بالوصول إلى عاصمة كازاخستان، مشيراً إلى أنه "من بين المشاركين وفود الدول الضامنة - روسيا، تركيا وإيران - فضلاً عن الحكومة السورية والمعارضة المسلحة السورية".

وذكر سمادياروف أن الوفد الروسي سيرأسه مبعوث الرئيس الروسي الخاص، ألكسندر لافرنتييف، وسيتم تمثيل تركيا على مستوى نائب وزير الخارجية، سيدات أونال. وسيشارك الوفد الإيراني برئاسة المساعد الأول لوزير خارجية البلاد للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري.

وعشية إنطلاق أعمال المحادثات، يعتزم ممثلو البلدان الضامنة إجراء مشاورات ثنائية وثلاثية على مستوى الخبراء. ومن المقرر عقد جلسة عامة بمشاركة جميع الأطراف، في 11 ديسمبر.

من جهة اخرى قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول، إن تركيا بدأت في العمل على إسكان مليون شخص في مدينتي تل أبيض ورأس العين.

وجاءت كلمة أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أمام وزراء الشؤون الاجتماعية في منظمة التعاون الإسلامي.

ولفت إلى أن تركيا تسعى إلى تقديم الدعم لإنشاء مناطق سكنية جديدة في الشمال السوري.

​لكن أضاف: "لن يستطيع طرف بمفرده تحمل أعباء السوريين الموجودين على أراضينا والمقيمين بالقرب من الحدود التركية والبالغ إجمالي عددهم 9 ملايين".

إلى ذلك أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، الاثنين، أن فنلندا خصصت ثلاثة ملايين يورو عبر مؤسسات الـ "يونيسيف" لدعم تعليم الأطفال في سوريا.

وقالت الخارجية الفنلندية: "سيتم استخدام الدعم الفنلندي لترميم المباني المدرسية، ودعم التعليم غير الرسمي لـ 4500 طفل من خلال أنشطة خارج المناهج الدراسية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمواد التعليمية، وتحسين الوصول إلى المدارس، والخدمات الأساسية لـ 500 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة".

وبلغ عدد الأطفال الذين لا يرتادون المدارس أكثر من مليوني طفل.

وتدعم هلسنكي اليونيسف في تعزيز التعليم للأطفال السوريين في لبنان والأردن وتركيا. وإجمالي المساعدات الفنلندية لمواجهة الأزمة السورية في عام 2019 يبلغ حوالي 25 مليون يورو.

ميدانياً استشهد مدنيان وأصيب اثنان آخران بجروح نتيجة اعتداء مجموعات إرهابية بالقذائف الصاروخية على قرية منيان بريف حلب الغربي.

وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب في تصريح لمراسل سانا أن المجموعات الإرهابية المنتشرة بالريف الغربي استهدفت ظهر الاثنين بالقذائف الصاروخية قرية منيان ما تسبب باستشهاد مدنيين اثنين وإصابة اثنين آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة.

ولفت المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى الجامعة لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.