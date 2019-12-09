وصل وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية سلطان بن سعد المريخي، الاثنين، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا"، "يترأس المريخي وفد دولة قطر المشارك في أعمال اجتماع الدورة /145/ للمجلس الوزاري، التحضيرية للدورة الـ40 للمجلس الأعلى لمجلس دول التعاون، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية الثلاثاء".

ومثل الوزير سلطان بن سعد المريخي قطر في قمة العام الماضي، في وقت توجه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الاثنين، إلى جمهورية رواندا وسط القارة الأفريقية، قبل يوم من انعقاد القمة الخليجية المرتقبة في السعودية.

وقالت الوكالة القطرية، إن "أمير البلاد سيحضر حفل تقديم جائزة باسمه متعلقة بالتميز الدولي في مكافحة الفساد في العاصمة الرواندية كيغالي".

ويبدو أن الأزمة الخليجية في طريقها إلى خط النهاية، مع ظهور مؤشرات عديدة على ذلك، أبرزها قرار السعودية والإمارات والبحرين المشاركة في كأس الخليج" الفارسي" في الدوحة هذا الشهر.