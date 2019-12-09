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رقم الخبر: 270477 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 20:28 الاقسام: عربيات  
فرنسا تعلن استضافة مؤتمر دولي بشأن لبنان في 11 ديسمبر

فرنسا تعلن استضافة مؤتمر دولي بشأن لبنان في 11 ديسمبر

قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الاثنين، إن فرنسا ستستضيف مؤتمرا دوليا حول لبنان في 11 ديسمبر.

وأوضحت الوزارة أن الاجتماع يهدف إلى دفع بيروت إلى تشكيل حكومة بسرعة يمكنها استعادة الوضع الاقتصادي في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، أغنيس فون دير مول: "يجب أن يمكن هذا الاجتماع المجتمع الدولي من الدعوة إلى تشكيل سريع لحكومة فعالة وذات مصداقية تتخذ القرارات اللازمة لاستعادة الوضع الاقتصادي وتلبي تطلعات الشعب اللبناني".

وكانت الرئاسة اللبنانية قد أعلنت، الأحد، تأجيل مشاورات تكليف رئيس الحكومة الجديدة إلى 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأكدت الرئاسة أن الرئيس ميشال عون أجل تكليف رئيس الوزراء الجديد إلى 16 ديسمبر الجاري.

وكانت المشاورات النيابية بشأن رئيس الحكومة الجديد مفترض أن تعقد الاثنين.

وكان المرشح لرئاسة الحكومة اللبنانية سمير الخطيب قد أعلن عزوفه عن قبول المهمة بعد لقائه مفتي الجمهورية اللبنانية، وأعلن الخطيب، الأحد، إنسحابه من مساعي تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، مشيرا لتوافق على تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال، سعد الحريري، بهذه المهمة.

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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