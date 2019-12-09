* العراق يستدعي سفراء أربع دول أوروبية للاحتجاج على تدخلها في شؤونه الداخلية * أنباء عن دخول قوات اميركية الى العراق.. وهيئة الحدود تنفي * الكتل السياسية تتوصل لقرار نهائي لاختيار مرشح لرئاسة الحكومة العراقية * نائب عراقي: أطراف اميركية سعودية تؤجج الاوضاع وتحاول إشعال حرب أهلية

أصدر رئيس حكومة تصريف الاعمال العراقية عادل عبد المهدي، الاثنين، بياناً بمناسبة ذكرى الانتصار على عصابات داعش الارهابية التي تصادف الثلاثاء 10 كانون الأول.

وقال عبد المهدي في بيانه: "بمناسبة حلول ذكرى يوم النصر على عصابة داعش الارهابية وتحرير الموصل وجميع التراب العراقي، نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لجميع أبناء شعبنا العراقي العزيز، وندعو لإستذكار بطولات وتضحيات المقاتلين الشجعان الغيارى أبناء قواتنا المسلحة بجميع صنوفها وتشكيلاتها من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة الذين دحروا العدو وحرروا الارض وهبّوا يداً واحدة مع أبناء شعبنا بشيبه وشبابه حين لبّت الجموع فتوى الجهاد الكفائي التي أعلنتها المرجعية الدينية العليا، وسجل العراقيون نصرا كبيرا لوطنهم وللإنسانية".

وأضاف عبدالمهدي: "تحية وفاء للشهداء والجرحى الذين صنعوا الانتصار ولعوائلهم الكريمة، وللمقاتلين الأبطال من أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الذين مازالوا يتصدون لبقايا داعش ويدافعون عن وطنهم وشعبهم وعن أخوتهم المتظاهرين السلميين ويقدمون التضحيات الغالية مرة أخرى، ولهم منّا ومن شعبنا كل الشكر والاحترام والتقدير".

وأعلن عن إعتبار اليوم الثلاثاء، عطلة رسمية في عموم العراق، قائلا: "بهذه المناسبة وكما فعلنا في العام الماضي تقرر تعطيل الدوام الرسمي اليوم الثلاثاء احتفالا بيوم النصر".

هذا وكشف نواب عراقيون، الاثنين، عن ان الكتل السياسية وصلت للقرار النهائي باختيار مرشح لرئاسة الحكومة وطرح اسمه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي وقت حدد المرشحون للكتل 6 شروط أساسية واجبة التنفيذ لتسلم المنصب، أكد نواب ان المرشح يجب ان يحظى بمباركة المرجعية وتأييد الشارع.

وقال عضو مجلس النواب نوفل الناشئ لـ الصباح: إن المباحثات لا تزال مستمرة بين الكتل لاختيار شخصية مستقلة لتسلم رئاسة الوزراء المقبلة.

الى ذلك، قال عضو مجلس النواب النائب يونادم كنا في تصريح لوكالة الأنباء العراقية: إن هناك 20 شخصية من داخل البرلمان ومن مختلف الكتل السياسية التقوا رئيس الجمهورية برهم صالح وقدموا له قائمة تتضمن شروط اختيار رئيس الوزراء الجديد موقعة من قبل 120 نائباً.

وتابع: ان من أهم الشروط لاختيار رئيس وزراء ان لا ينتمي الى حزب ولا يكون مزدوج الجنسية، موضحا ان هذه الشروط تتناغم مع شروط المتظاهرين.

من ناحية أخرى إستهدف قصف صاروخي فجر أمس محيط مطار بغداد، غرب العاصمة العراقية، ما أدى لسقوط جرحى.

وقالت خلية الإعلام الأمني: إن 4 صواريخ كاتيوشا سقطت على أحدى القواعد المحيطة بمطار بغداد الدولي، وأدّت الى إصابة 6 مقاتلين.

وأضافت الخلية: إن القوات الأمنية باشرت بتفتيش المناطق وعثرت على منصة إطلاق الصواريخ مع وجود صواريخ تعطّل إطلاقها.

وتأوي القاعدة التي تم إستهدافها فجر الاثنين، جنوداً ودبلوماسيين أميركيين.

ويعتبر هذا الهجوم التاسع خلال ستة أسابيع، ضد قواعد تضم عسكريين أميركيين أو السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد.

هذا وذكرت وسائل إعلامية: إن هناك أنباء عن وصول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى قاعدة عين الأسد في ناحية البغدادي في قضاء هيت بمحافظة الأنبار".

وأضافت: إن "هذه الآليات قادمة من الأردن".

لكن هيئة المنافذ الحدودية، نفت الاثنين، دخول أي قوات امريكية الى العراق.

وقال مدير العلاقات بالهيئة علاء الدين القيسي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه: إن "الأنباء التي أشارت الى دخول قوات امريكية الى العراق عبر منافذنا الغربية طريبيل-الوليد-القائم، عارية عن الصحة".

وأضاف: إن "جميع المنافذ تعمل بصورة طبيعية"، داعيا "بعض القنوات الفضائية والاعلامية الى توخّي دقة المعلومة في النشر عبر المواقع لتجنب تضليل الرأي العام".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، أمس الاثنين، إلقاء القبض على خمسة من عناصر تنظيم "داعش" في مناطق متفرقة من الجانب الأيسر لمدينة الموصل.

كما أعلنت وزارة الداخلية، الاثنين، عن إعتقال اثنين من "داعش" ارتكبوا عمليات ارهابية في ديالى.

وأعلن "مجلس القضاء الأعلى" أمس الأحد الإفراج عن أكثر من 2600 موقوف من المتظاهرين، فيما أبقت السلطات 181 منهم، في وقت إستمرت التظاهرات في مناطق مختلفة حيث قطع محتجون طرقاً رئيسية في كربلاء وأغلق آخرون مبنى ديوان الوقفين الشيعي والسني وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل.

كما أقالت السلطات العراقية قائد "عمليات بغداد" قيس المحمداوي من منصبه وعينت اللواء عبد الحسين التميمي بدلاً منه.

* الخزعلي: المتورطون في دماء العراقيين سيدفعون الثمن

سياسياً، إتهم الأمين العام لــ "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي تل أبيب وواشنطن بــ "التورط في دماء العراقيين" خلال الأحداث الأخيرة، متوعداً بأن "تدفعا الثمن غالياً مع السعودية والإمارات".

الخزعلي وفي كلمة له في بغداد أكد أن الحكومة المقبلة في العراق "ستكون مؤقتة لفترة ستة أشهر أو سنة وربما تكون مصغرة".

وأوضح: إن مهمة الحكومة ستكون "الإعداد للإنتخابات وضبط الملف الأمني وإقرار الموازنة المالية".

وتحدث عن طرح يقضي بإمكانية تعديل بعض الفقرات الدستورية، بحيث يجري إنتخاب رئيس الوزراء إنتخاباً مباشراً من الشعب وانتقال صلاحيات البرلمان إلى رئيس الوزراء.

أما الأمين العام لــ "الاتحاد التركماني العراقي" جاسم جعفر فقال حديث للميادين: إن اسم إبراهيم بحر العلوم "مطروح لدى (تحالف الفتح)"، مضيفاً: أنه يفضل التشاور مع الكتل الأخرى قبل تسميته.

من جهته، رأى القيادي في "الحزب الشيوعي العراقي" علي مهدي أن "إختلال التوازن بين القوى الدولية في العراق دفع ثمنه رئيس الحكومة (عادل عبد المهدي) الذي أدار ظهره للولايات المتحدة".

وأعلنت هيئة النزاهة في العراق، أمس الاثنين، صدور أوامر بالقبض على 9 وزراء، و12 نائباً، و11 محافظاً، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وقالت دائرة تحقيقات هيئة النزاهة، في بيان لها: إنه تم "صدور أوامر باستقدام 9 وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين"، مبينة أن "الأوامر شملت كذلك 12 عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم 10 أعضاء في الدورة الحالية، فضلا عن وكيل وزير حالي و3 وكلاء سابقين و2 أسبقين".، وذلك حسب موقع "السومرية نيوز".

وأشار البيان أيضاً إلى "صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي و11 محافظاً سابقاً، و118 عضو مجلس محافظة حاليا، و26 عضوا سابقا و11 عضوا أسبق"، لافتة إلى "شمول 32 مديرا عاما بتلك الأوامر، منهم 19 مديرا عاما حاليا في وزارات النفط والكهرباء والتربية والصحة والصناعة وديوان الوقف السني، و11 مديرا سابقا في مجلس الوزراء وأمانة بغداد ووزارات التعليم العالي والصحة والبلديات والأشغال العامة والنقل والصناعة، إضافة إلى مديرين عامين أسبقين في وزارتي الصحة والنقل".

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية، أمس الاثنين، استدعاء سفراء أربع دول اوروبية، فيما أكدت أن مهمة السفراء لدى بغداد هي تعزيز العلاقات، وبناء قاعدة مصالح مشتركة من دون التدخل في شؤونه الداخلية.

وذكر بيان للمتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، أنها استدعت برونو أوبير سفير فرنسا وستيفن هيكي السفير البريطاني ويوخن مولر القائم بالأعمال الألماني مجتمِعين، كما استدعت السفير الكندي.

واتهم النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، أمس الاثنين، وسائل اعلام اميركية وسعودية بمحاولة اشعال حرب اهلية في البلاد وتسقيط جميع المشاريع السياسية في البلاد لاثارة الفوضى.

وقال البلداوي في تصريح: إن وسائل الاعلام الاميركية والسعودية متربصة بجميع المبادرات السياسية في البلاد لاسقاطها.