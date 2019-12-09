ألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الشؤون الاجتماعية لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول.

واتهم الرئيس التركي بعض الدول العربية بأنها داعمة ومشجعة للعنف الإسرائيلي في الفترة الماضية، وأوضح أردوغان أن الوضع في القدس وفلسطين يزداد سوءا يوما بعد يوم.

وأضاف أن العالم الإسلامي، المنغلق على نفسه لأسباب متعددة، يهدر طاقاته وإمكاناته، وتابع قائلا: "العالم الإسلامي الذي يشكل ربع سكان العالم، لا يملك تأثيرا يوازي حجم قدراته وإمكاناته"، بحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

واختتم: "نشعر في كثير من الأحيان بأننا نقف لوحدنا حين نعترض على الاضطهاد الممارس ضد فلسطين والقدس". وأشار إلى أن الإمبريالية العالمية تواصل سياسة "فرق تسد" بحق الدول الإسلامية.

ويتبنى مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي عدة أهداف من أهمها، إزالة العوائق أمام زيادة الاستثمارات بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتشجيع الاستثمارات داخل المنظمة، وزيادة سهولة ممارسة الأعمال التجارية في منطقة المنظمة.