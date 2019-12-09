دعوات روسية للردّ على قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

وقال ليبيديف لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "إن هذه ضربة قاسية للرياضة الروسية"، داعيا السلطات الروسية إلى الرد على هذه الخطوة، وأضاف "هناك حاجة لرد فعل صارم من قبل السلطات الروسية ومن قبل الرئيس الروسى لأن من ضمن صلاحياته تنظيم هذا المجال فى روسيا".

وكانت نائب مدير عام الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، مارجارينا باخنوتسكايا قد أكدت فى وقت سابق من اليوم أن اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" قررت منع الرياضيين الروس من المشاركة فى الألعاب الأولمبية لمدة 4 سنوات ومنع روسيا من تنظيم منافسات دولية كبرى أو الترشح لتنظيمها خلال هذه المدة .

كما أشارت باخنوتسكايا، إلى أن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات اتخذت القرار بإجماع الآراء اليوم فى مدينة لوزان بسويسرا.