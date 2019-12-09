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رقم الخبر: 270471 تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019 الوقت: 17:48 الاقسام: دوليات  
زلزال يعطل شبكة القطارات الوطنية الإيطالية

زلزال يعطل شبكة القطارات الوطنية الإيطالية

ضرب زلزال شمال فلورنسا، صباح الاثنين، وأدى إلى إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة، ومنها القطارات السريعة، على مستوى إيطاليا.

 وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا ضرب منطقة جبال أبينين، في وسط إيطاليا، في الساعة 3:30 صباحا (02:30 بتوقيت غرينتش)، وبلغت شدته 4.8 درجة. وقالت وحدة هيئة السكك الحديدية الحكومية، التي تدير شبكة القطارات في البلاد، في بيان: "حركة النقل توقفت كإجراء وقائي للسماح بفحص حالة البنية الأساسية".

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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