زلزال يعطل شبكة القطارات الوطنية الإيطالية ضرب زلزال شمال فلورنسا، صباح الاثنين، وأدى إلى إلغاء رحلات قطارات أو تأخيرها لفترات طويلة، ومنها القطارات السريعة، على مستوى إيطاليا.