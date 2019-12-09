|رقم الخبر: 270468
|تاريخ النشر: كانون الأول 09, 2019
|الوقت: 17:40
|الاقسام: دوليات
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تركيا ترحّل 11 "داعشياً" فرنسياً
أعلنت وزارة الداخلية التركية، الاثنين، ترحيل 11 مواطنا فرنسيا، يشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم "داعش" الإرهابي.
وقالت الوزارة في بيان مقتضب، إن 11 "إرهابيا أجنبيا" أعيدوا إلى بلادهم، ولم يذكر التقرير أي تفاصيل بشأن هويات المشتبه بهم، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس". وبدأت تركيا الشهر الماضي عملية إعادة عناصر داعش - سواء كانوا محتجزين في السجون التركية أو في سوريا - إلى بلدانهم الأصلية، قائلة إن تركيا "ليست فندقا" للمقاتلين الأجانب.
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